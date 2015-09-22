بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية يرافقه اللواء يحى رشدى مساعد المدير لشئون التدريب والأفراد والعميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة مرور الغربية والعميد مهند أبو ليمون مدير شرطة المرافق بالغربية الخدمات الأمنية بمدينة طنطا مساء أمس الاثنين، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى تداعيات أمنية محتملة.

ووجه مدير الأمن بشدة اليقظة وتوخى الحيطة والحذر فى التعامل مع المترددين على الأكمنة وارتداء الدروع الواقية حفاظا على حياة القوات وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى فى ظل الظروف الأمنية الراهنة.



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