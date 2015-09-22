محافظ جنوب سيناء: مستعدون لاستقبال العام الدراسى الجديد

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة أتمت كل استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد فى جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بالجدية والانضباط وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مشدداً على ضرورة متابعة كل مسئول عمله بكفاءة من حيث القيام بالجولات الميدانية المستمرة المفاجئة لاكتشاف السلبيات وعدم الجلوس بالمكاتب، والتأكد من توفير كل التجهيزات والاهتمام بالنظافة داخل وخارج المدارس.

وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمدارس حتى تكون على اتم الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد كما شدد على ضرورة إعداد خطة لممارسة الأنشطة المختلفة والاهتمام بالمكتبات والمسرح والتربية الفنية والموسيقية وضرورة متابعتها من القيادات التعليمية، وتكريم الموهوبين فى كل المجالات فضلا عن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ومزاولتهم للأنشطة التى تتناسب مع قدراتهم سواء الرياضية أو الثقافية.