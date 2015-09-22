أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شركة مياه القليوبية: ضعف منسوب النيل تسبب فى انقطاع المياه بشبرا الخيمة

Google+ Print
شركة مياه القليوبية: ضعف منسوب النيل تسبب فى انقطاع المياه بشبرا الخيمة شركة مياه القليوبية: ضعف منسوب النيل تسبب فى انقطاع المياه بشبرا الخيمة
أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أن سبب انقطاع المياه فى منطقة شبرا الخيمة هو ضعف منسوب المياه من نهر النيل وفروعه وأدى ذلك إلى عدم خروج المياه بكامل طاقاتها لمحطات المياه، وقال أن محطة مياه شبرا الخيمة تتبع شركة القاهرة الكبرى لمياه الشرب وتقوم بتغذية مدينتى الخصوص وشبرا الخيمة، ومع ذلك تم إرسال سيارات محملة بالمياه من محطة القناطر الخيرية للمناطق المحرومة بشبرا الخيمة.

وأكد مجاهد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن محطات المياه التى تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية محطات القناطر وكوم اشفين وبنها وعرب جهينة والعبادلة.

وطالب مجاهد المواطنين بترشيد استهلاك المياه حتى لا تعانى بعض المناطق من نقص كمية المياه وأيضا الحفاظ عل الصرف الصحى والتخلص من مخلفات الأضاحى بالصورة الأمثل تجنبا لحدوث طفوحات خلال فترة العيد.

وأضاف مجاهد أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365