شركة مياه القليوبية: ضعف منسوب النيل تسبب فى انقطاع المياه بشبرا الخيمة

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية أن سبب انقطاع المياه فى منطقة شبرا الخيمة هو ضعف منسوب المياه من نهر النيل وفروعه وأدى ذلك إلى عدم خروج المياه بكامل طاقاتها لمحطات المياه، وقال أن محطة مياه شبرا الخيمة تتبع شركة القاهرة الكبرى لمياه الشرب وتقوم بتغذية مدينتى الخصوص وشبرا الخيمة، ومع ذلك تم إرسال سيارات محملة بالمياه من محطة القناطر الخيرية للمناطق المحرومة بشبرا الخيمة.

وأكد مجاهد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن محطات المياه التى تتبع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية محطات القناطر وكوم اشفين وبنها وعرب جهينة والعبادلة.

وطالب مجاهد المواطنين بترشيد استهلاك المياه حتى لا تعانى بعض المناطق من نقص كمية المياه وأيضا الحفاظ عل الصرف الصحى والتخلص من مخلفات الأضاحى بالصورة الأمثل تجنبا لحدوث طفوحات خلال فترة العيد.

وأضاف مجاهد أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 125 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والعمل على حلها فورا بجميع مراكز ومدن المحافظة.