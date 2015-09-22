زراعة الشرقية تتابع عملية جمع وكبس قش الأرز

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم مقابلة المتعهدين والمسلم لهم جرارات ومكابس طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة، والتنبيه عليهم بضرورة تجميع وكبس قش الأرز للمساحات التى تم حصادها، منعًا لعودة ظاهرة السحابة السوداء والاستفادة القصوى من قش الأرز.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللقاءات تمت بمركز بلبيس وفاقوس والمراكز الشمالية، حيث توجه المهندس محمد محمد عبد الحميد مدير عام الإرشاد الى المساحات التى تم حصادها بمركز بلبيس ومركز فاقوس ونواحى (أكياد القبلية ـ كفر الحاج عمر وبعض القرى)، بحضور رئيس قسم الإرشاد بمركز بلبيس وفاقوس، تم توجيه المكابس المسلمة للمتعهدين للعمل.

وأوضح عفيفى، أن المساحة المنزرعة أرز بالمحافظة (221122) فدانًا وكمية القش المنتظرة حوالى (442244) طنًا ..وتم حصاد 51470 فدان النسبة المئوية للحصاد 23.28%.

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