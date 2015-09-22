تعرفي على كيفية العناية ببشرة طفلك وأفضل المنتجات لذلك

تختلف بشرة طفلك عن بشرتك، فهي جميلة بنعومتها، ولكنها حساسة أكثر من بشرة البالغين، لذلك فهي تحتاج إلى المزيد من العناية خلال الأعوام الأولى من عمر الطفل، وفي هذا التقرير ستتعرفين على كيفية العناية بها والمنتجات التي يفضل استخدامها لطفلك.

للعناية ببشرة طفلك تحتاجين إلى ما يلي:

- الشامبو وغسول الجسم

يجب استعمال منتج لا يسبب الدموع، ويفضّل أن يقوم بالدورين معاً كأن يكون شامبو وغسولاً للجسم ليكون متناسباً مع بشرة الرضع الرقيقة.

- زيوت الأطفال

زيوت الأطفال التي تتكون من: زهور البابونج، الكلانديولا، الجوجوبا، زيت الزيتون، تمنح البشرة الترطيب اللازم، كما تمنحها النعومة الفائقة.

المنتجات التي يجب أن تكون في حمام طفلك لرعاية بشرته:

- زيت جونسون للأطفال: يحتفظ بترطيب البشرة، فهو مثالي للحفاظ على بشرة ناعمة وطرية.

أماكن الشراء: الصيدليات والهايبر ماركت.

- زيت للأطفال من بيجون: يرطب بشرة الطفل ويحميها من الجفاف، وهو مناسب لتنظيف المناطق الحساسة كالأذنين والأنف والبطن.

أماكن الشراء: الصيدليات.

- لوشن جونسون للأطفال: المنتج المثالي لإزالة المواد الزيتية التي قد لا تذهب بالماء فقط، ويجعل البشرة نظيفة وناعمة كبشرة الأطفال.

أماكن الشراء: الصيدليات والهايبر ماركت.

- صابون سائل مخصص للأطفال من بيجون: مناسب لبشرة الطفل الرقيقة، ويحافظ على نظافة بشرة الطفل وعلى نعومتها ورقتها.

أماكن الشراء: الصيدليات.

- شامبو الأطفال من سانوسان: يحتوي الشامبو على عدة مكونات مختارة مصنوعة خصيصاً لبشرة الأطفال من مستخلصات الزيتون لحماية الأماكن الحساسة ضد التهيج الجلدي والاحتكاك، ويحمي البشرة من الجفاف والحفاظ عليها ناعمة وجميلة.

أماكن الشراء: الصيدليات.

شامبو جونسون لا دموع بعد اليوم: يحمي أعين أطفالك عند استحمامهم، حيث أنه خفيف ولطيف على الأطفال.

أماكن الشراء: الصيدليات والهايبر ماركت.

شامبو للأطفال من بيجون: يعمل على تنظيف شعر الطفل وفروة رأسه برفق، ويجعل شعر الطفل ناعماً كالحرير وخالياً من التشابك وصحي.

أماكن الشراء: الصيدليات.