أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو من مخدر الحشيش بالطالبية

Google+ Print
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو من مخدر الحشيش بالطالبية حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو من مخدر الحشيش بالطالبية
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "م.ع" و"أ.ح" عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وشروعهما فى ترويجها على عملائهما قبل عيد الأضحى المبارك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية، بقيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور تم إخطار العقيد مدحت فارس مفتش القطاع، الذى أمر بتحرك القوات، وتم القبض على "م.ع" و"أ.ح" عاطلين أثناء اتجارهما فى المواد المخدرة واستعداداتهما لتوزيع كميات كبيرة على العملاء فى العيد.

وعثر بحوزتهما على 5 كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا باتجارهما فى المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان للنيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365