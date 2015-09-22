حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 5 كيلو من مخدر الحشيش بالطالبية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "م.ع" و"أ.ح" عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وشروعهما فى ترويجها على عملائهما قبل عيد الأضحى المبارك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية، بقيام عاطلين بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الطالبية، وعلى الفور تم إخطار العقيد مدحت فارس مفتش القطاع، الذى أمر بتحرك القوات، وتم القبض على "م.ع" و"أ.ح" عاطلين أثناء اتجارهما فى المواد المخدرة واستعداداتهما لتوزيع كميات كبيرة على العملاء فى العيد.

وعثر بحوزتهما على 5 كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا باتجارهما فى المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان للنيابة للتحقيق.