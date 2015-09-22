مصادر: قبول استقالة مستشار وزير التعليم العالى للشئون القانونية

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور صلاح فوزى، المستشار القانونى للدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، تقدم باستقالته من منصبه عقب تولى الدكتور أشرف الشيحى، منصب وزير التعليم العالى بالحكومة الجديدة.

وأضافت المصادر، أن الدكتور أشرف الشيحى، الوزير الجديد، قبل استقالة الدكتور صلاح فوزى، مشيرة إلى أن كل مستشارى الوزير السابق تقدموا باستقالاتهم للدكتور أشرف الشيحى، الذى أجل البت فى هذه الاستقالات لحين تعيين مستشارين جدد له بعد إجازة العيد.

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