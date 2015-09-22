نواب فرنسيون من الحزب الاشتراكى الحاكم يعتزمون السفر إلى سوريا

يعتزم 3 نواب من فرنسا ينتمون للحزب الاشتراكى الحاكم القيام بزيارة خاصة إلى سوريا خلال الشهر الجارى، وذلك بعد مرور عدة أشهر على زيارة مماثلة قام بها 4 برلمانيين وأثارت حالة من الجدل فى الأوساط السياسية فى فرنسا.

وأعرب رئيس الكتلة الاشتراكية بالبرلمان برونو لورو فى تصريح له أمس عن تحفظه حيال هذه الزيارة، داعيا ألا يتم استغلالها من قبل بشار الأسد.

وأعلن النواب الثلاثة، وهم جيرار بات رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية السورية، وكريستيان هوتان وجيروم لامبير عن قيامهم بزيارة خاصة إلى سوريا خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجارى تشمل جولات ميدانية فى العاصمة دمشق ومحافظتى حُمُّص واللاذقية وكذلك فى مدينتى "القريتين" و"معلولا" من أجل الإعراب عن تضامنهم مع أقليات الشرق وتقييم الأوضاع الإنسانية على الأرض.