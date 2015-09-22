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الأمم المتحدة تسلم الفصائل الليبية النص النهائى لاتفاق السلام

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الأمم المتحدة تسلم الفصائل الليبية النص النهائى لاتفاق السلام الأمم المتحدة تسلم الفصائل الليبية النص النهائى لاتفاق السلام
قالت الأمم المتحدة مساء الاثنين إنها سلمت الفصائل الليبية المتحاربة المسودة النهائية لاتفاق السلام من أجل إنهاء الصراع وأبلغتها أن عمل الأمم المتحدة انتهى وإن عليها الموافقة على الاتفاق أو رفضه.

والاتفاق الذى ترعاه الأمم المتحدة بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة يهدف إلى إنهاء القتال بين حكومتين متنافستين وقوات متناحرة وهو الأمر الذى جعل ليبيا على شفا الانهيار بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافى.

وتريد القوى الغربية أن يضع اتفاق الأمم المتحدة نهاية للصراع الذى اتاح للمتشددين تحقيق مكاسب على الأرض وسط حالة من الفوضى وسمح أيضا للمهربين الاستفادة من تهريب المهاجرين والساعين إلى اللجوء لأوروبا عبر الساحل الليبى.

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