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تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بخطف عمه وسرقة أموال شركة "عهدته"

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تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بخطف عمه وسرقة أموال شركة "عهدته" تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بخطف عمه وسرقة أموال شركة "عهدته"
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة حبس سائق وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة خزينة شركة بمصر الجديدة.

وفى وقت سابق أمرت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفى بحبس سائق وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بسرقة خزينة شركة فى مصر الجديدة، كما أمرت بسرعة ضبط باقى المتهمين.

صدر القرار بعد أن اعترف المتهم الأول "خالد.م.أ" 26 سنة، سائق ابن شقيق أمين الخزينة، بأنه نظراً لسابقة فصله من الشركة بعد أن سرق 10 آلاف جنيه من عمه "أمين الخزينة" ولعلمه باحتفاظ عمه بمبالغ كبيرة فى خزينة الشركة خطط لسرقتها بالاشتراك مع باقى المتهمين، حيث تتبعوه عقب خروجه من الشركة واستوقفوا السيارة التى يستقلها واستولوا منه على حقيبة يده كرهاً عنه مستخدمين فى تهديده "فرد خرطوش" واحتجزوه حتى تمكن والمتهم الثانى و"محمد.م.م" 25 سنة عاطل من دخول الشركة وفتح الخزينة بمفتاحها وسرقة ما بها من أموال قبل إطلاق سراح عمه أمين الخزينة.

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مصر 365

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