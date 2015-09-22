حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 5 كيلو حشيش بالطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش وبندقية وفرد خرطوش، واعترف المتهمان أمام رجال المباحث بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها.إعلان - Ads إعلان - Ads
ووردت معلومات أكدتها التحريات، بقيام عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الطالبية، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وهما " م.ع" و"ا.ح" وعثر بحوزتهما على 5 كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا باتجارهما فى المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق.