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حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 5 كيلو حشيش بالطالبية

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حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 5 كيلو حشيش بالطالبية حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة 5 كيلو حشيش بالطالبية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش وبندقية وفرد خرطوش، واعترف المتهمان أمام رجال المباحث بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها.

ووردت معلومات أكدتها التحريات، بقيام عاطلين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الطالبية، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما وهما " م.ع" و"ا.ح" وعثر بحوزتهما على 5 كيلو من مخدر الحشيش، وبندقية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا باتجارهما فى المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق.

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مصر 365