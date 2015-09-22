في_القمة - تيجانا يتدخل لتهدئة فيريرا بعد أزمة غرفة خلع الملابس

يحاول إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إنهاء أزمة عضو مجلس إدارة النادي وجوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عقب نهاية نهائي الكأس يوم الاثنين.

ولعب الأهلي والزمالك مباراة نهائي كأس مصر على ملعب بتروسبورت وانتصر الأبيض بهدفين دون مقابل وتوج بالبطولة.

وعلم FilGoal.com أن فيريرا رفض وجود مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء.

مما أثار ضيق عضو مجلس الزمالك وتطور لاشتباك لفظي مع فيريرا.

مدير الكرة بالزمالك الشهير بتيجانا يحاول من جهته إنهاء الأزمة وسط تقارير تطور الأمر من قبل فيريرا بالتهديد بعدم حضور تدريبات الفريق في الأيام المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بداية الأسبوع المقبل.