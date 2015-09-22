في_القمة - إبراهيم صلاح: طارق حامد من أفضل لاعبي مصر.. ولن ألحق بلقاء النجم

أشاد إبراهيم صلاح لاعب خط وسط الزمالك بزميله في الفريق طارق حامد عقب الأداء الجيد الذي قدمه في لقاء الأهلي في نهائي كأس مصر.

وغاب صلاح عن المشاركة في مباراة القمة والتي تغلب فيها الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في نهائي كأس مصر.

وتحدث صلاح لبرنامج "كورة كل يوم" قائلا:"طارق حامد من أفضل لاعبي الزمالك ومصر وقدم مباراة رائعة أمام الأهلي".

وعن موعد عودته من الإصابة وهل سوف يستطيع المشاركة أمام النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

أجاب لاعب خط وسط الزمالك"لا لن أستطيع المشاركة في مباراة النجم الساحلي"

وأضاف"تعرضت للإصابة بشد في العضلة الضامة مع منتخب مصر وبدأت الركض من ثلاثة أيام فقط لذلك لن أستطيع المشاركة في المباراة المقبلة".

وأتم"مشاهدة المباريات من شاشات التلفاز أصعب بكثير من المشاركة فيها".