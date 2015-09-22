خطة متكاملة لتأمين السكة الحديد والمترو والمراكب النيلية خلال العيد

أكد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وضع خطة متكاملة لتامين السكة الحديد والمترو والأتوبيسات والمراكب النيلية والمراسى النهرية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد طوارئ فى كافة مرافق النقل لتأمينها خلال أيام العيد وضبط النظام بها، لافتًا إلى وجود تنسيق مع وزارة النقل من أجل تحقيق النظام بهذه المرافق.

- بالصور.. مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد محطات المترو استعدادا للعيد