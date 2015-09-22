الخزيم يعلن جاهزية مشروع المطاف في مرحلته الثالثة

أعلن د. محمد الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام جاهزية مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف في مرحلته الثالثة والأخيرة واكتمال جميع الخدمات التي يحتاج إليها قاصدو بيت الله الحرام.

وتفقد د. الخزيم المشروع للتأكد من جاهزيته، ووقف على الموقع الذي سيخصص للإمام خلال موسم الحج لأداء الصلوات المفروضة، وأيضاً اكتمال الاستعدادات لفتح باب الملك عبدالعزيز باعتباره من الأبواب الرئيسة التي تسهل دخول وخروج قاصدي المسجد الحرام، وستكتمل مع نهاية شهر ذي القعدة جميع الأعمال والتشطيبات اللازمة استعداداً لاستقبال الحجاج.

واستمع خلال الجولة التي قام بها إلى شرح مفصل عن المراحل التي وصل إليها المشروع والتأكد من اكتمال جميع الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر في تحقيق أفضل الخدمات التي يحتاجها الحاج.

ووجَه د. الخزيم بمضاعفة الجهود لاستقبال الأعداد المتزايدة من وفود الرحمن خلال الأيام المقبلة التي ستشهد كثافة في أعداد الحجاج، والعمل على تسريع مسيرة العمل وتنفيذ المشروع وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وقال: إنه تم الوقوف والتأكد من جاهزية المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، حيث سينعم الطائفون وضيوف بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، حيث اكتمل سطح المرحلة الثالثة واتصل بالمرحلتين الأولى والثانية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطاف أكثر من مئة وخمسة آلاف طائف بالساعة.

وأضاف د. الخزيم أن جولته التفقدية تأتي بإشراف ومتابعة من د. عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي امتداد للتوجيهات السامية الكريمة بالحرص والمتابعة لكل ما من شأنه تسهيل أداء المناسك والعبادات لضيوف الرحمن.