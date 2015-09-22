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الاعتدال الخريفي يبدأ غداً

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الاعتدال الخريفي يبدأ غداً الاعتدال الخريفي يبدأ غداً

جدة - ياسر الجاروشة

    يعلن يوم غد الأربعاء عند الساعة 11:21 صباحا بتوقيت مكة المكرمة بدء فصل الخريف، وفي هذه الحظة التي يطلق عليها "الاعتدال الخريفي" تكون شمس منتصف النهار في نقطة السمت أعلى قبة السماء مباشرة فوق خط الاستواء قادمة ظاهريا من شمال السماء منطلقة نحو الجنوب، وفي يوم الاعتدال تشرق الشمس من نقطة الشرق وتغرب في نقطة الغرب تماما غير مائلة الى الشمال أو الجنوب في كافة أنحاء العالم ويحصل كل سكان الأرض على نفس مقدار الليل والنهار تقريبا، ولكن التساوي لن يستمر طويلا نظرا لحركة الأرض الدائمة حول الشمس، ولذلك بحلول شهر أكتوبر فإن كل ذلك سوف يتغير دراماتيكيا. ويرجع السبب في حدوث الاعتدال الى ميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس وعندما يحدث الاعتدال يكون محور دوران الأرض في وضعية ليست مائلة بعيد عن الشمس ولا مائلة باتجاهها، وسوف يستمر فصل الخريف حتى حدوث الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر المقبل.

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