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الفريق العمرو يدشن «سناب تشات» الدفاع المدني في الحج

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الفريق العمرو يدشن «سناب تشات» الدفاع المدني في الحج الفريق العمرو يدشن «سناب تشات» الدفاع المدني في الحج

    دشن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مؤخراً حسابا جديدا للدفاع المدني على برنامج التواصل الاجتماعي "سناب تشات" بهدف التعريف بجهود قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ خطة مواجهة الطوارئ خلال موسم الحج وإبراز استعدادات منسوبي مراكز ووحدات الدفاع المدني بالمشاعر للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن ونشر صور عن استعدادات وتجهيزات رجال الدفاع المدني بالمشاعر بالإضافة إلى بث مقاطع لأعمال الدفاع المدني في الحج.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بالدفاع المدني والمتحدث الإعلامي لقوات الدفاع المدني بالحج، العقيد عبدالله العرابي الحارثي، أن تدشين حساب "سناب تشات" الدفاع المدني في الحج (Saudi_998)، الذي يأتي في إطار منظومة من الأنشطة والبرامج، للاستفادة من كل وسائط الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، للتعريف بمهام وأعمال الدفاع المدني للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع مناسك الحج، معرباً عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني لاهتمامه ودعمه لجهود إدارة الإعلام الجديد بالدفاع المدني في استثمار كافة وسائط الإعلام والاتصال الجماهيري، والاستفادة منها في نشر ثقافة السلامة بين حجاج بيت الله الحرام والقائمين على رعايتهم، والتعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من المخاطر المحتملة في الحج.

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