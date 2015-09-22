إطلاق أول منبر إعلامي لصوت المبتعثين في المملكة المتحدة

أطلقت النسخة الرقمية التفاعلية للعدد الأول من مجلة الواجهة الطلابية والتي تعنى بالابتعاث والمبتعثين بالمملكة المتحدة وتشرف عليها الملحقية الثقافية بلندن.

وتسعى المجلة لتحقيق تطلعات المبتعثين لتكون منبرا حقيقياً فيما يتصل بقضاياهم الدراسية أو مناشطهم الطلابية ورعاية مواهبهم وتشجيع مبادراتهم.

حرصت المجلة على أن تناقش هموم المبتعثين في مختلف نواحي حياتهم اليومية وعلى مختلف المستويات من خلال بحث تلك القضايا ومناقشتها.

من جهته أشار مدير المجلة طالب د. شادي باداود إلى أن المجلة تكونت من خلال مبادرة طلابية تقدم بها عدد من المبتعثين للملحقية الثقافية بالمملكة المتحدة بهدف إيجاد القناة الحقيقية والفاعلة التي تمثل صوت المبتعث في بريطانيا، حيث لقيت المبادرة الترحيب والدعم من الملحقية الثقافية لتحقيق أهدافها في إيصال رسالتها الحقيقية للمبتعثين.

وبين باداود أن المجلة تعمل لتحقيق رسالتها من خلال الاستثمار في تنمية ورعاية مواهب المبتعثين المشاركين في إبراز وإنجاح هذا المشروع الطلابي في مختلف مناشط وتوجهات المجلة.

وأكد باداود أن فريق عمل الواجهة يسعى لصناعةِ وسيلةٍ إعلامية نوعيةٍ تتجاوز المادة الخبرية والطرح النمطي التقليدي والعرض المألوف في ظل ثورة الائتلاف الإعلامي الرقمي على الإنترنت القائم على تجسيد المادة الصحفية بالكلمة والصوت والصورة في قالبٍ واحد.

وقال رئيس تحرير المجلة صالح العلياني إن المجلة تجمع بين النسختين الورقية والرقمية لضمان سهولة انتشارها ووصولها للمبتعثين عموما كما أنها نوعت من قنواتها في مخاطبة المبتعثين ومناقشة قضاياهم من خلال تصميم برنامجها الإذاعي المنوع "خليك صحي" الذي يطرح قضايا المبتعثين المتعلقة بحياتهم الصحية ومناقشتها عبر فريق مخصص من المبتعثين للإعداد والتقديم.