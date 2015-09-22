شؤون الحرمين تخصص 23 باباً في المسجد الحرام للاحتياجات الخاصة

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 1436ه 210 أبواب مزودة بلوحات رقمية إرشادية وأكثر من 14 سلمًا كهربائيًا يعمل بها أكثر من 1400 مراقب ومراقبة من المؤهلين والمؤهلات علمياً وعملياً، وتؤدي السلالم الكهربائية الموزعة على جميع أنحاء المسجد الحرام دوراً حيوياً وتضيف مزيدًا من الانسيابية والمرونة في دخول وخروج قاصدي المسجد الحرام وتسهم في وصول المصلين للأدوار العليا من الحرم.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام عبدالله بن مهنا الطميح أنه تم تخصيص 23 باباً منها لذوي الاحتياجات الخاصة هي باب السلام وجسر المروة وباب قريش وباب العباس وباب الملك فهد وباب عرفة وجسر العربات بالشبيكة ومصاعد سلم الأرقم ومصاعد سلم المروة ومصاعد سلم مراد وباب المروة ومصاعد سلم القرارة وباب الملك عبدالعزيز، إلى جانب أبواب 64، 74، 84، 94، 89، 90، 93 وباب الملك عبدالله وباب جسر أجياد وباب العمرة، كما تم فتح الأبواب الواقعة بمنطقة المرحلة الثالثة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، أبرزها باب الملك عبدالعزيز لتسهم في إرشادهم إلى الممرات المخصصة لهم وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم للمسجد الحرام ومساعدتهم من قبل منسوبي الإدارة في ذلك.

وأضاف "على قاصدي المسجد الحرام التعاون مع العاملين على الأبواب والتقيد بمدلولات اللوحات الرقمية الإرشادية وأيضاً تجنب أداء الصلاة على الأبواب والإسهام في تحقيق انسيابية حركة المرتادين دخولاً وخروجاً والحفاظ على نظافة وقدسية المسجد الحرام وعدم إدخال الأطعمة والأشربة والحقائب والعفوش ونحوها والاستفادة من صناديق الأمانات التي وضعت لحفظ الأمتعة".