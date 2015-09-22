أمانة الرياض تجنّد خدمات مركز (940) لاستقبال الملاحظات والبلاغات

جندت أمانة منطقة الرياض كافة جهودها لخدمة أهالي العاصمة والمقيمين وزوارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال مركز متخصص في استقبال البلاغات والاقتراحات والملاحظات وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

حيث يستقبل مركز أمانة منطقة الرياض (940) كافة الملاحظات والاقتراحات والبلاغات والمتعلقة بالأسواق والمسالخ والمطابخ إضافة إلى استقبال الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية ليتم تمريرها إلى الجهات ذات العلاقة في أمانة منطقة الرياض للتعامل معها وفق إجراءات سريعة.

وحرصاً من أمانة منطقة الرياض على تقديم أفضل الخدمات فقد تم تجنيد أكثر من (60) موظفاً مؤهلاً للتعامل مع كافة البلاغات والملاحظات بمهنية عالية من شأنها أن تعزز دور الأمانة الخدمي والتنموي.

وفي مركز (940) تتضافر الجهود لاستقبال ما يقارب من (1500) مكالمة يومياً يتم التعامل معها من قبل موظفين متدربين وتمرير تلك المكالمات للجهات المختصة في الأمانة.

ومنحت أمانة منطقة الرياض عدداً من الخيارات المتاحة للتواصل بين المستفيد وخدمات (940) حيث يتم الاستماع لجهاز الرد الآلي والذي من خلاله يتم اختياره إما تقديم بلاغ، أو الاستفسار عن إحدى الخدمات أو تقديم مقترح وذلك بواسطة إحدى وسائل الاتصال التالية:

-تطبيق الجوال (صور وأرسل)

-وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر - فيسبوك )

-الايميل 940 @alriyadh.gov.sa

-الفاكس (0112917927)

-الاتصال الهاتفي 940

-التسجيل الصوتي للبلاغ

ومن الاختصاصات التي يعنى بها المركز استقبال الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية وكل ما يخص الأمانة من خدمات أخرى، كما يتم الرد على الاستفسارات المتعلقة بكافة الخدمات المقدمة من قبل الأمانة، ومن أبرز تفاصيل ومتطلبات الاتصالات الواردة من المتصلين (اسم المتصل، رقم الجوال، اسم الحي، اسم الشارع، تفاصيل البلاغ) حيث يتم التعامل مع طلب المتصل بإرسال رسالة لجوال المتصل تفيده برقم بلاغه والجهة التي تم توجيه البلاغ إليها، وفي حالة التنفيذ يتم إرسال رسالة لجواله تفيده بتنفيذ البلاغ، وأيضاً في حالة عدم التنفيذ يتم إرسال رسالة للمتصل تفيده بحالة بلاغه والحالات هي كالتالي: (جار العمل عليه، تمت إضافة بلاغك لجدول الأعمال، لا يمكن تنفيذ طلبك في الوقت الحالي).