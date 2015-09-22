جولة ميدانية جوية لقائد قوات أمن المنشآت

تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري مواقع قوات أمن المنشآت بالعاصمة المقدسة ومحافظة جدة والطائف، وذلك للتأكد من جاهزية العمل الأمني لحراسة هذه المواقع، حيث تعمل القوات على تأمين الحماية الأمنية اللازمة لمحطات الكهرباء والتحلية التي تقوم بتأمين الطاقة الكهربائية والماء للمشاعر المقدسة.

وأكد المتحدث الإعلامي بقوات أمن المنشآت المقدم خالد الزهراني أن الجولة الميدانية التي قام بها قائد القوات وعدد من مساعدية بطيران الأمن، تاتي امتداداً لجولات متعاقبة وبشكل دوري لجميع مواقع القوات بالمملكة، موضحاً جاهزية جميع المواقع التي تخضع لتغطية أمنية من قبل قوات أمن المنشآت، وأنها محمية بتوفيق الله ثم بجهود الرجال المخلصين من منسوبي القوات، الذين يشكلون درعاً حصيناً لحمايتها وحراستها، بشكل يسهم في تأدية مهام هذه المحطات لإمداد المشاعر بما تحتاج من كهرباء وماء بيسر وسهولة.