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تهيئة ٢١٠ أبواب لدخول زوار الحرم المكي

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تهيئة ٢١٠ أبواب لدخول زوار الحرم المكي تهيئة ٢١٠ أبواب لدخول زوار الحرم المكي
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سلالم كهربائية لتسهيل دخول الحجاج للحرم المكي

المشاعر المقدسة - جمعان الكناني

    هيأت رئاسة شؤون الحرمي 210 أبواب لدخول حجاج هذا العام للحرم المكي، وقد زودت بعضها بلوحات رقمية إرشادية وأكثر من (14 سلماً كهربائياً) يعمل بها أكثر من (1400) مراقب ومراقبة من المؤهلين والمؤهلات علمياً وعملياً، وتؤدي السلالم الكهربائية الموزعة على جميع أنحاء المسجد الحرام دوراً حيوياً.

كما تم تخصيص (23) باباً منها لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي: باب السلام- جسر المروة- باب قريش- باب العباس- باب الملك فهد- باب عرفة- جسر العربات بالشبيكة- مصاعد سلم الأرقم- مصاعد سلم المروة- مصاعد سلم مراد- باب المروة- مصاعد سلم القرارة- باب الملك عبدالعزيز- باب 64- باب 74- باب 84- باب 94- باب 89- باب 90- باب 93- باب الملك عبدالله- باب جسر أجياد- باب العمرة؛ كما تم فتح الأبواب الواقعة بمنطقة المرحلة الثالثة من مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف أبرزها باب الملك عبدالعزيز، لتسهم في إرشادهم إلى الممرات المخصصة لهم وتسهيل عملية دخولهم وخروجهم للمسجد الحرام ومساعدتهم من قبل منسوبي الإدارة في ذلك.

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