تصعيد الحجاج المصابين بحادثة «الرافعة» إلى عرفات

كشف د. مصطفى بلجون المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن تصعيد جميع المصابين بحادثة رافعة الحرم والتي تسمح حالاتهم بأداء مناسك الحج، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة وحثيثة من وزير الصحة م. خالد الفالح، حيث تم تسيير القافلة الطبية لضيوف خادم الحرمين إلى مستشفى جبل الرحمة وعرفات العام للوقوف بمشعر عرفات.

وأكد د. بلجون أن عدد المصعدين بلغ (56)، حيث نقل عشرة حجاج من مستشفى الملك عبدالعزيز، و(15) حاجاً من مستشفى الملك فيصل، و(31) من مستشفى النور التخصصي.

وأشار إلى أنه تم تجهيز سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية مدعمة بأطباء متخصصين وفنيي تمريض.

وقال د. سري عسيري المساعد للخدمات العلاجية بمنطقة مكة المكرمة إن جميع الحالات التي تم تصعيدها إلى مشعر عرفات مستقرة وتتابع حالاتهم العلاجية من قبل مستشفى عرفات العام وجبل الرحمة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتسهيل سير القوافل الطبية ووصولها بالوقت المحدد حسب خطة سير تصعيد القوافل.