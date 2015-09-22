تراجع تدفق اللاجئين إلى اليونان.. والمجر تحذر من دخول أراضيها

نشرت الحكومة المجرية يوم أمس الاثنين إعلاناً في عدد من الصحف اللبنانية تحذّر فيه المهاجرين من محاولة دخول أراضيها على اعتبار أن هذه الخطوة تعتبر "جريمة" يعاقب عليها بالسجن.

وحذرت بودابست في الإعلان من أن "الدولة المجرية ستقوم باتخاذ اشد الإجراءات صرامة بحق كل من يحاول دخول أراضيها بشكل غير شرعي"، ونشر الإعلان باللغتين العربية والانجليزية في عدد من الصحف.

وشددت الحكومة المجرية وفق الإعلان على أن "اجتياز الحدود الدولية لدولة المجر وعبورها بشكل غير قانوني يعد في المجر جريمة ويعاقبه القانون بالسجن"، وتوجه الإعلان إلى اللاجئين بالقول "لا تستمع إلى ما يقوله مهربو البشر! المجر لا تسمح عبور المهاجرين في أراضيها خارجا على القانون".

ويستضيف لبنان أكثر من مليون ومئة ألف لاجئ سوري بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وهم يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.

وتعرضت حكومة المجر اليمينية لانتقادات دولية إثر مواجهات عنيفة مع اللاجئين، لجأت خلالها القوات الأمنية إلى إلقاء الغاز المسيل للدموع لمنع دخولهم إلى أراضيها.

وفي مواجهة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، أنهت الحكومة المجرية وضع سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع كرواتيا وآخر مع صربيا، كذلك قررت بودابست بناء سياج ثالث على الحدود مع رومانيا.

فيما وصل عدد أقل من المعتاد من القوارب التي تحمل لاجئين سوريين ومهاجرين من مناطق أخرى إلى جزيرة ليسبوس صباح أمس الاثنين في وقت تقترب فيه عاصفة من الجزر اليونانية بعد عدد من الوفيات في البحر مطلع الأسبوع.

وجازف مئات الآلاف من المهاجرين وكثير منهم لاجئون سوريون وخاضوا الرحلة القصيرة المحفوفة بالمخاطر من تركيا إلى جزر اليونان الشرقية هذا العام. وفي كثير من الأحيان يقومون بهذه الرحلة في قوارب متهالكة.

وفي مسعى للوصول إلى مدينة أدرنة غرب تركيا على حدود اليونان، سار مئات المهاجرين بطول طريق سريع في اسطنبول بتركيا أمس الاثنين، بعد أن انتظر المئات من المهاجرين في محطات الحافلات في اسطنبول منذ يوم الثلاثاء الماضي في مسعى للسفر إلى أدرنة. من جانبه، حض رئيس العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين في عمّان الأسرة الدولية على زيادة دعمها للدول المجاورة لسورية التي تستقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وقال اوبراين خلال مؤتمر صحافي "أحض الجميع وكل عضو في الأسرة الدولية على فعل المزيد وزيادة الدعم للأردن والدول الأخرى في المنطقة". وأوضح أن الدول المجاورة لسورية تتحمل العبء الأكبر باستقبالها العدد الأكبر من اللاجئين، وأضاف أن "الدول المجاورة لسوريا وصلت إلى مرحلة حيث يتوجب على باقي العالم أن يتقاسم معها سريعا المزيد من المسؤولية لتلبية الحاجات الإنسانية التي نتجت عن الأزمة السورية ودعم الأشخاص الأكثر فقرا". وأشار اوبراين إلى أن الأمم المتحدة وضعت عدة برامج لمساعدة السوريين في داخل سورية وفي الدول المجاورة التي تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين مثل الأردن ولبنان وتركيا. وأدت أعداد اللاجئين الهائلة إلى حالة من الارتباك لدى الساسة ومسؤولي الحدود والأمن في الاتحاد الأوروبي، حيث تقطعت السبل بالآلاف من اللاجئين على الطرق ومناطق الحدود في كرواتيا وسلوفينيا والمجر في الوقت الذي يتأهب فيه زعماء الاتحاد الأوروبي للاجتماع ليقرروا مصير هؤلاء اللاجئين.

وقد ثبت عدم فعالية محاولات الشرطة النمساوية منع دخول بعض المهاجرين الذين يحاولون عبور حدودها الجنوبية مع سلوفينيا، بعد أن فاقت أعداد المهاجرين وبصورة كبيرة أعداد رجال الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة النمساوية عن مجموعة تضم 100 شخص من المهاجرين في بلدة شبيلفيلد الذين كان قد تم منعهم من المرور في وقت سابق لعدم حيازتهم لأوراق سفر صالحة أو طلبات للجوء "لم نستطع وقفهم لأنهم جاءوا بشكل جماعي"، وشقت مجموعة أكبر تضم 350 شخصاً طريقها عنوة يوم السبت بينما كانت تمر من أمام رجال شرطة نمساويين يقل عددهم كثيرا عن عدد المهاجرين المارين.