في_القمة – جنش يكشف عن أكثر لاعب تأثر الأهلي بغيابه

يرى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك أن غياب حسام غالي عن الأهلي في مباراة الفريقين أثر على فريقه كثيرا وكلفه الهزيمة.

وكان الزمالك قد تغلب على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس مصر والذي أقيم بملعب بتروسبورت يوم الاثنين.

وشهدت المباراة غياب غالي عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل عدة أيام في لقاء بتروجيت في الدور نصف النهائي.

وتحدث جنش لبرنامج كورة كل يوم قائلا:"غياب غالي أثر كثيرا على الأهلي".

وأكمل"غالي هو اللاعب الوحيد الذي يستطيع تهدئة المباراة أو جعلها سريعة حسب موقف فريقه".

وواصل"عبد الله السعيد كان وحيدا في منتصف ملعب الأهلي في غياب غالي وهو ما جعلنا نغلق أمامه كل المساحات من أجل عدم إرسال بينياته للمهاجمين".