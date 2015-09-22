سيد معوض ينشر صورة "بنحب النادى الأهلى" ويعلق :حتى بعد الخسارة

نشر اللاعب سيد معوض، مدافع النادى الأهلى والمنتخب المصرى السابق، صورة له تظهر فى خلفيتها عبارة "بنحب النادى الأهلى"، فى تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، معلقاً عليها قائلاً: "حتى بعد الخسارة".

وكان نادى الزمالك قد فاز، مساء أمس الاثنين، على غريمه التقليدى النادى الأهلى، فى مباراة جمعتهما فى نهائى بطولة كأس مصر، والتى انتهت بهدفين لمهاجم الأبيض باسم مرسى وفوز القلعة البيضاء بالبطولة.

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