زوجة فابريجاس معلقة على صور جديدة مع إليسا: صنع فى لبنان

نشرت اللبنانية دانيللا سمعان، زوجة سيسك فابريجاس، لاعب نادى تشيلسى الإنجليزى والمنتخب الإسبانى لكرة القدم، صوراً جديدة لها مع الفنانة إليسا، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، خلال تواجد الأخيرة فى لندن، وعلقت عليها قائلة: "صنع فى لبنان".

فيما نشرت إليسا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة جديدة لها مع فابريجاس، بعدما نشر الأخير صورته مع زوجته دانيللا سمعان وإليسا، أمس الاثنين، على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك".



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