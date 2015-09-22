"المصريين الأحرار": القوى السياسية غير قادرة على تشكيل أغلبية بالبرلمان

قال الدكتور محمود العلايلى أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، إن موازين القوى الحقيقية فى البرلمان المقبل سوف تظهر مع بدء المعركة الانتخابية، لأن الأمور خلال الفترة الحالية ليست واضحة الملامح.

وأضاف أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار لـ"اليوم السابع"، أن التوقعات تشير لعدم قدرة أى من القوى السياسية الحالية على تشكيل أغلبية داخل البرلمان المقبل، إلا أن هناك أكثرية متوقعة من الأحزاب والقوى المؤثرة منها حزب المصريين الأحرار.

- "المصريين الأحرار":مبادرة الرئيس لتأهيل الشباب خطوة لتمكينهم من القيادة

>