سيارة مجهولة تصدم عاملاً وتفر هاربة بالدقهلية

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز المنصورة بوصول مستشفى المنصورة الدولى رمضان.م.ع، 45 سنة عامل، ومقيم قرية "نقيطة" دائرة المركز، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ والبطن وكسر بالقصبة الهوائية "لا يمكن استجوابه"، إدعاء حادث طريق.

وبالانتقال وسؤال شقيقه طاهر، 42 سنة، موظف ومقيم ذات القرية، قرر بورود اتصال تليفونى له من بعض الأهالى يفيد باصطدام سيارة مجهولة بشقيقه حال عبوره الطريق أعلى كوبرى منية سندوب العلوى، مما أدى إلى حدوث إصابته وفر قائدها بها هارباً، وجارِ الاستعلام عن حالة المصاب، وسؤاله فور سماح حالته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19508 /2015 جنح المركز، وجارِ العرض على النيابة العامة، وكُلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص وتحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبطها وقائدها.