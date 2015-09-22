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باسم مرسى على "تويتر" بعد هدفى قمة الكأس: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه

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باسم مرسى على "تويتر" بعد هدفى قمة الكأس: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه باسم مرسى على "تويتر" بعد هدفى قمة الكأس: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه
غرد باسم مرسى، مهاجم نادى الزمالك والمنتخب المصرى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، احتفالاً بهدفيه أمام النادى الأهلى، مساء أمس الاثنين، فى المباراة النهائية لبطولة كأس التى انتهت بفوز الأبيض على غريمه التقليدى بهدفين دون مقابل، وحصده للبطولة.

وقال باسم مرسى فى تغريدته: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، مبروك"، فيما انهالت تعليقات مشجعى نادى الزمالك رداً على التغريدة، خاصة أن باسم مرسى كان نجم المباراة الأول، والذى جاء فوز الزمالك فيها كأول فوز على الشياطين الحمر منذ سنوات طويلة انتظره جمهور القلعة البيضاء لكى تعود للاحتفال بفريقها وببطولاته.


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