البيئة: استعدادات مكثفة لمناقشة ملف التغير المناخى باجتماعات الأمم المتحدة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرية، أن هناك استعدادات مكثفة تتم على قدم وساق فى الفترة الحالية للتجهيز للاجتماعات التى ستشارك فيها مصر خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتى سيترأس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفد مصر.

وأضاف الدكتور خالد فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماعات ستتضمن اجتماع للجنة رؤساء الحكومات الافريقية المعنية بالتغير المناخى، موضحا أن هذه الجنة يرأسها رئيس الجمهورية، مضيفا أنه سيقوم بعرض تقرير عن الأعمال والمبادرة الخاصة بالطاقة المتجددة بأفريقيا والمبادرة الخاصة بتمويل عمليات التكيف مع الآثار المناخية على الرؤساء لمناقشته كى يقروا بقرارات فى هذا الشأن ثم تستكمل مصر المشوار.

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