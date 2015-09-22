اليوم.. مؤتمر للمصريين الأحرار بسوهاج بحث استعدادات الحزب للانتخابات

قال أحمد العنانى القائم بأعمال أمين حزب المصريين الأحرار بسوهاج وعضو الهيئة العليا، إن الحزب سوف يعقد اليوم الثلاثاء مؤتمر صحفى لمناقشة استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية.

وأضاف العنانى أن المؤتمر سيناقش دور الحملة فى دعمها للمرشحين بالحزب حسب الدائرة التى يخوض فيها الانتخابات، كما سيتم الحديث عن برنامج الحزب واهتمامه بعدة قطاعات منها الصحة والتعليم بجانب الملف الاقتصادى وبرنامج الحزب التشريعى والاقتصادى الذى انتهى منه الحزب منذ أيام.

كما سيتحدث إيليا ورد عضو الهيئة العليا عن الحملة الانتخابية ودور كل لجنة داخلها ودور غرفة عمليات الحزب خلال أيام الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن حزب المصريين الأحرار يدفع بـ13 مرشحا بسوهاج أبرزهم طارق رضوان عن مركز دار السلام ورأفت أبو الخير عن مركز البلينا محمد إسماعيل الجبالى وعفيفى الشريف عن مركز ساقلتة وعلاء مازن عن مركز ومدينة سوهاج.

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