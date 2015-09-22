"التضامن": 220 أتوبيسًا لتصعيد حجاج الجمعيات من "مكة" إلى "عرفات" اليوم

تبدأ بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، فى تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية من مكة المكرمة إلى جبل عرفات، بداية من الساعة 10 صباحًا إلى الرابعة عصرًا.

وقال أيمن عبد الموجود، مدير المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم توفير 220 أتوبيسًا لنقل الحجاج، مع وجود 10 أتوبيسات احتياطى لمواجهة أى أعطال فى الأتوبيسات الرئيسية، وذلك بالتعاقد مع شركة النقل الجماعى السعودية.

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