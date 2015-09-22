ميكانيكى ينتحل صفة طالب ويدعى اختطاف نجلة خالته بالدقهلية

انتحل ميكانيكى صفة طالب بالفرقة الثالثة بالكلية الحربية، للانتقام من نجلة خالته، بعد أن شاهدها تجلس مع شاب آخر وادعى اختطفهما.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتقدم خالد.ا.م، 22 عامًا، ومقيم مركز دكرنس، والذى ادعى أنه طالب بالفرقة الثالثة بالكلية الحربية، بأنه حال سيره بقرية "شها" دائرة المركز، ورفقته كلا من نجلة خالتـه، وتدعى ندا 18 سنة، وصديقتها نورا، 15 سنة، طالبة، فوجئ بقيام عدد "5" أشخاص مجهولين يستقلون توك توك "بدون لوحات معدنية" باختطافهما وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى منه "لم يقدره"، تحت تهديد سلاح أبيض بحوزة أحدهم، وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد سيد خشبة مفتش مباحث القسم، والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز، وتوصلوا إلى عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشة المبلغ اعترف بانتحاله صفة طالب بالكلية الحربية، وأنه يعمل ميكانيكى سيارات، ويرتبط بعلاقة عاطفية بالأولى، وأنه شاهدها والثانية تجلسان رفقة شخص يدعى نادر، بكافى شوب، وحال معاتبته للأولى حدثت مشادة كلامية بينهم، وانصرفوا وتركوه، فقام بافتعال الواقعة للانتقام منهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9280 /2015 إدارى المركز، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة.