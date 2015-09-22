أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته 12 فرش حشيش بالطالبية

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته 12 فرش حشيش بالطالبية ضبط عاطل بحوزته 12 فرش حشيش بالطالبية
ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية القبض على عاطل، يتخذ من مسكنه وكرًا لبيع المخدرات، وعثر بحوزته 12 فرش حشيش و356 ألف جنيه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية المقدم محمد ربيع تفيد بقيام "محمد.ج.ص"، 27 سنة عاطل – ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "مخدرات " والمحكوم عليه الهارب في قضية "سلاح أبيض" بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبحوزته 12 قطعة "فرش حشيش ومبلغ 356.155 ألف جنيه من متحصلات الاتجار بالمخدرات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، وحرر محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365