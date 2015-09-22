ضبط عاطل بحوزته 12 فرش حشيش بالطالبية

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية القبض على عاطل، يتخذ من مسكنه وكرًا لبيع المخدرات، وعثر بحوزته 12 فرش حشيش و356 ألف جنيه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية المقدم محمد ربيع تفيد بقيام "محمد.ج.ص"، 27 سنة عاطل – ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها "مخدرات " والمحكوم عليه الهارب في قضية "سلاح أبيض" بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبحوزته 12 قطعة "فرش حشيش ومبلغ 356.155 ألف جنيه من متحصلات الاتجار بالمخدرات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع، وحرر محضر بالواقعة.