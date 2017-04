أساسيات المكياج لهذا الموسم

تتجدّد الصيحات الجمالية من موسم إلى آخر، لتتبدّل معها المستحضرات التي تحتاجينها في يومياتك.

تحتاج كلّ فتاة وكلّ سيدة إلى تأسيس بشرتها بشكل يخفي العيوب ويعيد الإشراق الى وجهها. لكن التأسيس الخاطئ يمكن أن يؤثر سلباً على الاطلالة الطبيعية، ويمنحك شكلاً مصطنعاً، لا سيما إذا لم تدركي ما هي الكمية اللازمة التي تحتاجينها من كريم الأساس. لكن حلّ المشكلة لم يعد مستحيلاً، بعد هذا الابتكار الجديد الذي ستحتاجين إليه في هذا الموسم. إليك كريم أساس بعبوة مميزة، تسمح لك بالحصول على كمية كافية لتأسيس البشرة عبر الضغط مرّة واحدة. أما إذا كنت تريدين تغطية شاملة، يمكنك الضغط مرتين. كريم أساس " فلويد دو تان أبليكاسيون سور موزور، دوبل وير ميكاب تو غو" Fluide de teint application sur mesure, Double Wear Make Up to Go من ايستي لودر Estée Lauder.

بالانتقال الى تفاصيل المكياج بعد التأسيس، يعتبر التناقض بين العينين والشفاه هو الأساس لهذا الموسم. إذ تتميز العينان بمكياج قوي وجريء بالألوان القاتمة، لا سيما الياقوت، في حين أنّ الألوان الفاتحة والطبيعية هي الأنسب للعودة الى المدرسة، بعيداً عن صيحات الألوان الداكنة.

لمكياج مناسب لهذا الموسم، ننصحك باستخدام ظلال العيون باللون الأزرق الداكن " لي 4 أومبر، 244 تيسي جاس، كوليكسيون بلو ريتم" Les 4 ombres, 244 Tissé Jazz, Collection Blue Rhythm من شانيل Chanel

أو ظلال عيون بتدرّجات الأخضر الداكن " دويل انتاستي أيشادوه باسيفا" Dual-Intensity, Eyeshadow Pasiphae من نارس Nars

ثم سلطي الضوء عليه من خلال وضع خط عريض وكثيف من الماسكارا. يمكنك اكتشاف فعاليّة هذا التصميم الجديد لفرشاة سهلة الاستخدام ذات الاستعمال الثنائي، من ماسكارا " نيو سموكي ماسكارا" Neo-Smoky Mascara من ايف روشيه Yves Rocher

ولاكتمال التناقض، تحتاجين الى أحمر شفاه بتدرجات فاتحة، ولا حاجة للاختيار بين لون مثير أو ناعم، إذ بهذه التشكيلة ستتمكنين من الحصول على أحمر شفاه لافت بألوان الودري، الزهري والأرجواني، التي تناسب كلّ ألوان البشرة. "بوم كولور ايدراتان ريبولبان، كيسكيس " Baume Couleur Hydratant RepulpantKisskissمن غيرلان Guerlain

أما اذا كنت تبحثين عن مجموعة كاملة تجمع كلّ ما تحتاجينه من مستحضرات تجميل لهذا الموسم، إليك من وحي المدرسة والحقائب، حقيبة جديدة تحتوي على 4 ألوان مختلفة من ظلال العيون، 3 درجات من كريم تحديد الحواجب، بودرة وفرشاتين. " باليت مي انكونتورنابل دو باريسيان" Palette Mes incontournables de Parisienne من لانكوم

