كيمياء سامية بين عطر ALIEN والشرق

كيمياء سامية بين ALIEN والشرق

اليوم، تملأ مكوّنات ثمينة قلب Alien بما فيها "نفحات خشب العود المترفة" التي تُعدّ من اللمسات الأصيلة للعطور الشرقيّة التقليديّة.

عنصر نادر وثمين وغامض ... نفحات العود المميّزة تولد في مادة صمغية مفيد لشجرة لا تنمو سوى في الغابات المدارية (وبالتحديد في جنوب شرق آسيا). يُعرف العود (اسمه العربي) أو الـ agarwood باسم "ذهب العطارة السائل" وقد استُخدم على مدى قرون لأغراض طبّية وروحية فضلاً عن شذاه الفريد من نوعه. كان يُعتبر في الثقافة الشرقيّة، واحداً من المكوّنات الأساسية في صناعة العطور منذ القرن التاسع. ويستمرّ الشرق الأوسط اليوم بالاحتفاء بروائح هذا الخشب الأسطوري الفاتنة. يُستخدم كنشارة أو بأشكال حلزونيّة أو كبخور (أي رقائق خشب مشبعة بزيت عطري وتُحرق في مبخرة) ويغمر الملابس والشعر بترفه غير المألوف.

يلتقي في Alien Eau De Parfum بعض أنبل الموادّ الخام، وأندرها وأثمنها في صناعة العطور وهي العنبر الأبيض وخشب الكاشميران ونفحات مبتكرة من التكنولوجيا المتقدّمة، والياسمين مع مجموعة مختارة من المكوّنات الطبيعيّة التي تُعدّ من بين الأكثر قيمة ولا تتوفّر سوى في أعظم العطور. دقّة التركيبة المميّزة والجرعة الزائدة من العنبر الابيض والكاشميران ابتكاران غاية في الحداثة، يتطلّبان خبرة وإبداعاً لجعل العطر فريداً من نوعه.

عطر ذو شاعرية آسرة بشكل رائع

يتميز عطر Alien Oud Majestueux بمقاربة شمّية فريدة. إنّه ثمرة تعاون وثيق مع عطّاري الشركة العالمية للعطور والنكهات التي اتخذت دبي مقرّاً لها. كانت خبرتهم في العطور أساسيّة لابتكار هذا العطر الذي يُعدّ أقرب ما يكون إلى ما يفضّله عملاء السوق المحلّي. فهو في وئام مع النفحة الأسطوريّة (التي لم تعد تُستخدم خامة في العطور)، وأقرب ما يكون إلى نوع أكثر العطور رواجاً الشرق الأوسط.

Alien Oud Majestueux عطر "خشبي عنبري زهري" يتمحور حول الكشف عن ثلاثة أسرار:

• سرّ الزعفران: يختلف عطر Alien Oud Majestueux عن الإصدار الأصلي بدءاً من النفحة الأولى التي تنبض بانتعاش الهيل وبريق الزعفران.

• سرّ العود: يلتقي في قلب العطر شذى الياسمين الزهري والشمسي، بعبق خشب الكاشميران الذي اشتهر به العطر الأصلي. وتزيد هذه النفحة فتنة، روائح العود الموقظة للحواس.

• سرّ العنبر: تماماً كما في عطر Alien الشهير، يضفي العنبر الأبيض الراحة والدفء الغامر. وينضمّ إليه المسك في ذيل آسر لا محالة، مخضّب بالعطور.

EAU DE PARFUM من ابتكار دومينيك روبيون من الشركة العالمية للعطور والنكهات.

"العود مادّة أوّلية تمنح العطر بصمة مميّزة للغاية. تعاملت في رحلة ابتكار عطر Alien Oud مع التوابل الفاخرة والمشرقة كالزعفران لمنح المتعطّر تجربة فريدة تتواءم مع النفحات الأصليّة للياسمين والكاشميران والعنبر الأبيض. إنّه عطر غني وفاتن وشاعري إلى أقصى حدّ يكشف الغطاء عن وجه جديد من أوجه عطر Alien".

عظمة تميمة ذهبيّة

عطر Alien Oud Majestueux تميمة مشحونة بطاقة قويّة، وتلفّه ألوان ذهبيّة متلألئة. تلقي لمعته الثمينة خيوطاً من بريق على التصميم البسيط للقارورة المتعدّدة الأوجه كالجوهرة. ويكتنز هذا الغلاف الرقيق على عطر بلون العنبر.

تتربّع هذه الجوهرة كملكة في علبة هرمية ذهبيّة مبطّنة بمرايا تعكس بريقها إلى ما لا نهاية.

العود، راتنج تنتجه فصيلة نادرة من شجر Aquilaria أي شجر العود، تنبت في جنوب شرق آسيا وهو مادّة خام ذات قيمة عالية لدى العديد من الثقافات.