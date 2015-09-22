مكبس الرموش دعماً للحملة الوردية لسرطان الثدي 2015

تقدم ’تويزرمان‘، العلامة التجارية الرائدة في إنتاج أدوات التجميل، ولأول مرة، مفتل الرموش باللون الوردي النيون، وذلك دعماً للحملة الوردية الخاصة بالتوعية بسرطان الثدي لعام 2015.

وتمثل أداة التجميل الجديدة المخصصة للتوعية بسرطان الثدي لهذا العام، النسخة المخصصة من منتجات ’تويزرمان‘ الكلاسيكية من مفتل الرموش الأكثر مبيعاً، والتي تتميز بمقبض مريح ومقاوم للانزلاق، وبحشوة مصممة بشكل فريد من السيليكون لضمان رموش كثيفة وطويلة وغير متجمعة. وتتميز الأداة بمظهرها الأنيق، حيث تم تصميم المقابض والحشوات باللون الوردي النيون الجذاب، الذي يمنحها المزيد من السحر والأناقة.

وتتجاوز هذه الأداة الذكية الجديدة مجرد الحصول على رموش كثيفة ومفتولة، بل تتعدى ذلك لتساعدك في دعم حملة مكافحة سرطان الثد، حيث تتيح لك المساهمة في دعم هذه القضية الهامة، والتميز بإطلالة جميلة أكثر إشراقاً وسحراً كل يوم.

وسيتم التبرع بجزء من عائدات مبيع كل قطعة من مجموعة مفتل الرموش الجديد بنسخته المحدودة للأبحاث الدولية الخاصة بسرطان الثدي.

وتتوفر أداة ’مفتل الرموش‘ ضمن متاجر ’أريج‘، و’بلومينغديلز‘، و’هارفي نيكولز‘، و’تافولا‘، و’سلام استوديوز‘، ومتاجر ’فيرجن ميغاستور‘ في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مقابل 80 درهم إماراتي.