سيروم ثوري من Dior

أول مستحضر للعناية بالبشرة الشابة من ديور، يمنح البشرة عملية إعادة ملء عميقة، مكثفة وفورية ما يعيد سمات الوجه الطبيعية المتوردة وملامح الشباب.

كشفت علوم ديور، بالاستناد إلى 15 عاما من الخبرة الطليعية والاكتشافات المتعلقة بالخلايا الجذعية، أن تناغم الخلايا الأمثل هو الأساس في منح الوجه المظهر الممتلئ.

حقق السيروم الجديد Capture Totale هذا الانجاز لتحسين تناغم الخلايا للمرة الأولى. وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من خلاصة زهرة اللونغوزا ذات الفعالية القصوى. يعمل Capture Totale في قلب الجلد، كقائد أوركسترا الخلايا، فيصبح نشاط الخلايا الجلدية متناغم بشكل مثالي، ويكتسب الوجه حجما متناغما في كل طبقة من الجلد .

... ينتج رؤية جديدة لشيخوخة الوجه يتأثر شباب وجمال الوجه مباشرة من قبل انفعالاته. لهذا السبب، تضع علوم ديور اليوم هذه البصمة العاطفية في قلب مقاربتها لمسألة الشيخوخة. بينما تمنح علامات معينة من الشيخوخة، مثل الخطوط المتجعدة حول العينين أو خطوط الابتسامة، تأثيرا إيجابيا للوجه، يملك البعض الآخر تأثيرا أكثر سلبية بكثير. "فلتجاعيد الأسد"، ترهل زوايا الشفاه والأكياس والظلال كلها دلائل، تضع الوجه في قناع يجعله يبدو حزينا، قاسيا، قلقا أو تعبا.

على أساس دراسة متعمقة مقارنة بين الوجوه التي تحمل المشاعر الإيجابية وغيرها التي تعكس مشاعر أكثر سلبية، خطت ديور خطوة سبّاقة في مجال العناية بالبشرة وحققت اكتشافا جديدا. على العموم، يرسل الوجه الممتلئ طبيعيا عواطف أكثر إيجابية. ويبدو أصغر سنا من الوجوه المترهلة، والمجوفة.

تكشف علوم ديور عن القاسم المشترك وراء علامات الشيخوخة التي تؤثر على إدراك المشاعر: حجم امتلاء الوجه.

يمنح الوجه أحجاما متناغمة ويجعل البشرة جميلة وصحية، كما لو أنها ممتلئة بشكل طبيعي من الداخل. تنتج المنحنيات الممتلئة وجنتين عاليتين، كاملتين ومظهر جانبي أنيق. يعطي الجلد الصحي والمرن للوجوه الشابة توازنا مثاليا بين تجاويف الوجه وامتلائه.

ما هو سر البشرة الممتلئة؟ المادة المرنة الكثيفة التي ينتجها الجلد في العمق. ومع ذلك فقد ثبت أن هذه المادة المرنة هي عنصر الجلد الأسرع تأثرا بعملية الشيخوخة. النتيجة؟ يرسل الوجه المشاعر السلبية حتى قبل أن يبدو أكبر سنا. لمحوها، يجب الحفاظ على بشرة ممتلئة باستمرار من خلال عملية تعزز شبابها – تحارب التجاعيد، تحافظ على المرونة والتوهج- بينما تساعد على إزالة قناع المشاعر السلبية من الوجه.

تعود البشرة إلى الحياة. تسترد حيويتها الطبيعية، مرونتها واشراقها. بعد عدة استعمالات، تصبح البشرة ممتلئة وتشع جمالا. تصبح مشدودة أكثر وتبدو التجاعيد ممتلئة بشكل طبيعي. يبدو الوجه أنعم، مشدودا و مشرقا أكثر، فإنه يسترد المنحنيات الممتلئة والعواطف الإيجابية لشبابه. تلتقط أشكاله المتناغمة ومنحنياته المشدودة الضوء، وتعكسه بشكل مثالي. لا تسيطر علامات الشيخوخة والعواطف السلبية على معالمه بعد اليوم.

السيروم الجديد

التركيز الأقصى للفعالية والأداء الطبيعيين

القوة الطبيعية لخلاصة زهرة اللونغوزا من حدائق ديور، ذات الفعالية القصوى بفضل علوم ديور.

زهرة اللونغوزا رائعة بفضل القوى الطبيعية المضادة للشيخوخة التي تملكها، فهي حليف ملحوظ في مكافحة التجاعيد وفقدان مرونة البشرة.

ملمس حسي يمتزج مع البشرة بطريقة مثالية

تمتزج التركيبة الذكية المفرطة الفعالية للسيروم الجديد Capture Totale الخفيف، الحريري، والمنعش بشكل وثيق في الجلد لدى الاستعمال الأول. تم تحسين توزيعه على سطح الجلد بنسبة 46٪ بينما تمت مضاعفة قدرته على التسلل إلى أنحف الفتحات.

يختفي تحت أطراف الأصابع ليكشف عن تأثير إعادة تعبئة فريد من نوعه، يمنح مظهرا وشعورا مليئا بالشباب.

مقاربة مسؤولة لجمال مستدام

تستوحي ديور مستحضرات العناية بالبشرة من خلال رؤية: الحفاظ واحترام كل ما هو نادر وجميل من خلال تطوير منتجات عالية الجودة تدوم وتحقق رغبات المرأة المتعلقة بالجمال، الآن وفي المستقبل. تماشيا مع هذه العقيدة، اليوم، للمرة الأولى، ابتكرت ديور المصل القابل لإعادة التعبئة بالكامل.

يمكن إعادة تعبئة عبوة Capture Totale سيروم، الأنيقة والحديثة، التي تزينها مسحة ذهبية، بسهولة تامة، بكبسة واحدة فقط.

بعد كريمات Capture Totale ، التي كانت قابلة للشحن منذ يناير عام 2013، أصبح السيروم الجديد Capture Totale جزء من هذه اللفتة الجمالية المستدامة، ويعزز التزام Capture Totale على التخفيف من آثاره البيئية.

يعتبر كريم Capture Totale رمزا في مجال العناية بالبشرة، تحبه النساء بفضل فعاليته المكافحة للشيخوخة، وحسيته الفريدة من نوعها.