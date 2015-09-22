Estée Lauder تقدم Nutritious Vitality8 لبشرة صافية

عززي طاقة تناغم البشرة خلال 8 أيام فقط مع مركب Potent Pomegranate8

إكشفي عن 8 أبعاد للبشرة المتألقة المفعمة بالصحة

تملك البشرة الجميلة توازناً ديناميكياً، حيث يعمل كل شيء بتناغم تام. عندما يتعطل هذا التوازن الطبيعي نتيجة للاعتداءات البيئية، قد تفقد البشرة تألقها ويصبح مظهرها جافاً ومتعباً – هنا يحين الوقت لتعزيز طاقتها. نقدم لكم حلاً سريعاً وفعالاً لبشرة مفعمة بالشباب والصحة والتألق - Nutritious Vitality8™ الجديد، صمم خصيصاً للبشرة الآسيوية. مشبع بملكية Estée Lauder فائقة الفعالية مركب Pomegranate8 الجديد، تقوم هذه المجموعة الفعالة والمنشطة بإعادة شحن البشرة بطاقة الـ 8 – خلال 8 أيام فقط، 8 مكونات فعالة تساعد على إعادة ضبط توازن البشرة الطبيعي الديناميكي للمساعدة على تفعيل 8 أبعاد للبشرة المتألقة المفعمة بالصحة. فتزيد من إنتاج طاقة البشرة الطبيعية، مجموعة Nutritious Vitality8™ الجديدة تتضمن Nutritious Vitality8™ Radiant Dual-Phase Emulsion، Moisture Creme، Overnight Creme/Mask و Overnight Detox Concentrate. تكشف هذه المجموعة الفعالة عن مظهر جديد لحيوية الشباب. تبدو البشرة بمظهر وملمس متألق، نقي، مترطب، مشحون، متجدد والمزيد.

وقت تعزيز الطاقة

توازن البشرة الديناميكي يشير إلى عدة أفعال في البشرة تعمل بتناغم لدعم البشرة المتألقة المفعمة بالصحة. هذا التناغم قد يسهل تعطيله مع أسلوب الحياة المتسارع اليوم والتعرض للاعتداءات البيئية، فيؤثر ذلك سلباً على البشرة ويخلق حالة من عدم التوازن. عندما تفقد البشرة الطاقة، الترطيب والعناصر المغذية، قد تبدو باهتة، متعبة وأقل حيوية. تحتاج البشرة إلى "التغذية" المناسبة للحفاظ على مظهر مفعم بالصحة. من خلال تنقية البشرة من السموم، محايدة الجزيئات الحرة وإشباعها بالطاقة والعناصر المغذية الضرورية، تتمكن البشرة من ابتكار التوازن والتناغم لاستعادة مظهرها الطبيعي المفعم بالصحة.

8 مكونات فعالة

استمدينا الإلهام من فلسفة الطب الصيني التقليدية حيث البشرة الجميلة والمتألقة تبدأ من المظهر المفعم بالصحة والبشرة المتوازنة، Nutritious Vitality8™ الجديد يعزز البشرة بمركب Pomegranate8 الجديد. لأكثر من عقد، استفاد Nutritious من Estée Lauder من تركيز الرمان المغذي، الذي يتضمن العديد من العناصر الضرورية للحصول على بشرة مفعمة بالصحة. الآن، مركب Pomegranate8 الجديد يكثف من قوة هذه الفاكهة السوبر، مزيج فريد من 8 مكونات فعالة – الرمان، السوبيري، المانغوستين، خلاصة التوت، فيتامين C، فيتامين E ، عنصر مضاد للأكسدة ومياه معدنية. من خلال تقديم هذا الإشباع المركز من العناصر المقوية، الترطيب العميق، الفيتامينات والمعادن للبشرة، يمنح Pomegranate8 Complex الجديد طاقة أساية ومغذيات رئيسية تدعم توازن البشرة الطبيعي.

8 علامات رئيسية للحيوية المفعمة بالصحة

Nutritious Vitality8™ الجديد يساعد على إعادة تنشيط 8 علامات رئيسية للبشرة المفعمة بالصحة والتألق. خلال 8 أيام فقط، تكشف هذه المجموعة السريعة والفعالة عن مظهر جديد من الحيوية الشابة من داخل البشرة إلى الخارج فتبدو البشرة أكثر:

1. ترطيباً 5. تألقاً وصحة

2. تجدداً 6. مرونة

3. حيوية ونشاطاً 7. نقاءً

4. هدوءاً 8. نعومة وصقلاً

مجموعة NUTRITIOUS VITALITY8™

كل منتج في مجموعة Nutritious Vitality8™ الجديدة يعمل على إعادة شحن البشرة بالشباب لتبدو متألقة ومفعمة بالحيوية. هذه المجموعة فائقة الشحن تشبع البشرة بقوة مركب Pomegranate8 الجديد وقد تستخدم مع مجموعات Nutritious Radiant Vitality و Rosy Prism™ لابتكار نظام مغذي ومخصص فريد من نوعه.