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الأموال العامة: المتهمة بالنصب على المرشحين اعترفت باستغلال "العاشرة مساءً"

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الأموال العامة: المتهمة بالنصب على المرشحين اعترفت باستغلال "العاشرة مساءً" الأموال العامة: المتهمة بالنصب على المرشحين اعترفت باستغلال "العاشرة مساءً"
قال العميد مروان حبيب، مدير إدارة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بالأموال العامة، إنه جار عرض المتهمة "أمانى أ ج ع" على النيابة العامة بتهمة النصب على مرشحى البرلمان والحصول منهم على أموال نظير ظهورهم ببرنامج "العاشرة مساءً" تقدر بـ 80 ألف جنيه للساعة.

وأوضح "حبيب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه عقب تقدم اثنين من مرشحى البرلمان ومعد بالبرنامج ببلاغ رسمى فى حق سيدة تدعى "أمانى" تقوم بمهاتفتهم تليفونياً لإيهامهم بأنها معدة بالبرنامج وتعرض عليهم الظهور على الهواء مقابل مبالغ مالية، تم رصد تحركاتها وتسجيل عدد من مكالمتها التى تمارس فيها النصب، ومن ثم صدر لها قرار ضبط وإحضار.

واستطرد مدير إدارة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ بمباحث الأموال العامة، قائلاً: "تم استدراج المتهمة لمنطقة وسط البلد ومن ثم القبض عليها"، لافتاً إلى أنها اعترفت خلال التحقيقات بالتهم الموجهة إليها"، مشيراً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة إذا كان هناك شريك للمتهمة من عدمه.


>- وائل الإبراشى يعرض فيديو للقبض على سيدة استغلت برنامجه للنصب على المرشحين

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