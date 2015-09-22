وزير الرى: سد النهضة وتحسين نوعية المياه ومواجهة السيول على رأس اولوياتى

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن أهم أولوياته فى العمل داخل الوزارة، تشمل تحسين نوعية وجودة مياه المصارف والقضاء على التلوث بها خاصة المصارف الزراعية التى تصب فى نهر النيل بهدف تحسين نوعية المياه والارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال تنفيذ الخطة القومية للحماية من مخاطر السيول.

وأضاف الدكتور حسام مغازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من أهم التكليفات هى متابعة تطورات ملف مفاوضات (سد النهضة الإثيوبى) وآخر المستجدات فى استكمال أعمال اللجنة الفنية الثلاثية للسد، ومتابعة موقف المكتبين الاستشاريين المعنيين بإجراء دراسات السد، والتعاون الفنى الثنائى مع دول حوض النيل والدول الإفريقية والعالمية وتنشيط وتفعيل خطوات التكامل المصرى السودانى الزراعى لخدمة البلدين.

وأشار الدكتور حسام مغازى إلى أهمية التفكير خارج الصندوق للوصول إلى حلول جديدة وابتكارية للمشاكل التى نعانى منها، مشيرا إلى أن المشروعات القومية تعد هدفا إستراتيجيا يسهم فى تدعيم ركائز الدولة الحديثة، وتعزيز التواصل بين الوزارات المختلفة مع كسر روتين المكاتبات الورقية التى تستغرق وقتا طويلا يعطل الأعمال، والاهتمام بعنصر التمويل عند مناقشة أو طرح أى مشروع جديد .

- وزير الرى يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة