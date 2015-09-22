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موجز الصحافة المحلية.. أكبر حملة لمصر فى شوارع نيويورك

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موجز الصحافة المحلية.. أكبر حملة لمصر فى شوارع نيويورك موجز الصحافة المحلية.. أكبر حملة لمصر فى شوارع نيويورك
تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "أكبر حملة لمصر فى شوارع نيويورك"، حيث تنفرد «اليوم السابع» بنشر صور البث التجريبى لأكبر حملــة إعلانية ترويجيــة لمصر فى الولايــات المتحدة الأمريكيــة، بالتزامــن مــع زيــارة الرئيس عبد الفتاح السيســى للمشــاركة فــى الجمعية العامــة للأمــم المتحدة فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجارى، وتعــد الحملــة الإعلانيــة التــى تقــوم بها شــركة اســتثمارية مصرية كبرى، الأضخــم والأكبر من حيث نســبة العرض وتكرار الإعلانــات وكثافة عرضها، كما أنهــا الأكبر من نوعهــا التى تروج للاســتثمار فى بلد أجنبى من داخل الولايات المتحدة.

وعلم مندوب جريدة "الأهرام"، أن البابا تواضروس سيتوجه لإثيوبيا السبت المقبل، فى زيارة تستمر لمدة أسبوع، لرد زيارة الأنبا متياس الأول، بطريرك الكنيسة الأثيوبية لمصر، وتتضمن زيارة البابا لإثيوبيا استقبالاً بالسفارة المصرية بأديس أبابا، ولقاء السفير المصرى هناك، وتفقد كاتدرائية الثالوث القدوس بأديس أبابا، ودير راهبات سابيتا جيتيسيمانى، وأهم الكنائس، مثل كنيسة ميدهان، وزيارة المتحف القومى، والمتحف البطريركى، وافتتاح المستشفى القبطى الكندى.

وقالت جريدة "الأخبار"، إن خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة للأخبار، إن الأشهر المقبلة ستشهد الانتهاء من المشروع القومى لبناء الصوامع والذى يضم 74 صومعة؛ منها 25 من و25 من الإمارات و14 من مؤسسة التمويل السعودية و10 من إيطاليا، مؤكدًا أن الصوامع ستساعد على تقليل الفاقد من الأقماح وزيادة المخزون الاستراتيجى.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم"، من مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة الإدارية أوصت الوزراء الجدد بتواصل وزارتهم بشكل أكثر فاعلية مع وسائل الإعلام، سواء الصحف أو القنوات الفضائية والتعامل بشفافية لشرح تفاصيل جميع المشروعات، وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت "جريدة الشروق"، إن وزير النقل، سعد الجيوشى، مستعد لإصدار تشريع قانونى يساهم فى ضبط النظام داخل قطارات المترو لمنع الباعة الجائلين، بحيث يتم زيادة قيمة الغرامة إلى 3 آلاف جنيه، لتكون عقوبة رادعة وضمان عدم عودتهم مرة أخرى، وأجرى الوزير أمس، جولة بعدد من مترو الانفاق واستقل قطار الخط الأول من محطة السادات إلى محطة الملك الصالح.

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مصر 365

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