باسم على يعتذر لجماهير الأهلى.. ويؤكد: سنفوز بكأس السوبر

اعتذر باسم على ظهير النادى الأهلى، عن الخطأ الذى وقع منه خلال المباراة النهائية بكأس مصر أمام نادى الزمالك، وتسبب فى إحراز باسم مرسى للهدف الثانى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل، وإحراز لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالى.

وكتب باسم على عبر حسابه على موقع "انستجرام"، "آسف على الخطأ اللى اتسببت فيه ولكن الأهلى خسر بطولة وبيعوض بعشرة، إن شاء الله نفوز بالسوبر، وانتظروا مزيدًا من البطولات، آسف مرة أخرى بسبب الهدف.. الأهلى فوق الجميع".

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