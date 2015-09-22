أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قراءة الطفل أكثر من ساعة يوميا تسبب قصر النظر فى سن المراهقة

Google+ Print
قراءة الطفل أكثر من ساعة يوميا تسبب قصر النظر فى سن المراهقة قراءة الطفل أكثر من ساعة يوميا تسبب قصر النظر فى سن المراهقة
حذرت مجموعة من الخبراء عبر صحيفة "الديلى ميل" مؤخرا من القراءة لفترات طويلة أو الجلوس أمام للكمبيوتر للأطفال لأكثر من ساعة يوميا، حيث إنه يسبب ارتفاع خطر الإصابة بقصر النظر فى مرحلة المراهقة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم جين يدعى "APLP2" هم خمس مرات أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر فى سن المراهقة، إذا كانوا يقرأون لمدة ساعة أو أكثر كل يوم عندما كانوا أطفالاً.

ويعتقد الباحثون أن نحو 1% من المراهقين قد يمتلكون هذا الجين، وهذا يجعل الملايين عرضة للاصابة بقصر النظر.

وقال الدكتور أندريه تكتشنكو، من المركز الطبى بجامعة كولومبيا: إننا عرفنا منذ عشرات السنين أن قصر النظر سببه جينات ويمكن أن تتفاعل مع العوامل البيئية مثل القراءة والعمل أمام الكمبيوتر، ولم يكن لدينا دليل قوى، لكن الآن أثبتت الدراسة الحديثة أن القراءة لأكثر من ساعة يومياً ترفع من فرص الإصابة بقصر النظر فى فترة المراهقة.

وأضاف الباحثون أن منع قصر النظر لا يقلل فقط الحاجة إلى تصحيح الرؤية، ولكن أيضا يمنع احتمال الإصابة بالعمى وأمراض العيون فى وقت لاحق من الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365