قراءة الطفل أكثر من ساعة يوميا تسبب قصر النظر فى سن المراهقة

حذرت مجموعة من الخبراء عبر صحيفة "الديلى ميل" مؤخرا من القراءة لفترات طويلة أو الجلوس أمام للكمبيوتر للأطفال لأكثر من ساعة يوميا، حيث إنه يسبب ارتفاع خطر الإصابة بقصر النظر فى مرحلة المراهقة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم جين يدعى "APLP2" هم خمس مرات أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر فى سن المراهقة، إذا كانوا يقرأون لمدة ساعة أو أكثر كل يوم عندما كانوا أطفالاً.

ويعتقد الباحثون أن نحو 1% من المراهقين قد يمتلكون هذا الجين، وهذا يجعل الملايين عرضة للاصابة بقصر النظر.

وقال الدكتور أندريه تكتشنكو، من المركز الطبى بجامعة كولومبيا: إننا عرفنا منذ عشرات السنين أن قصر النظر سببه جينات ويمكن أن تتفاعل مع العوامل البيئية مثل القراءة والعمل أمام الكمبيوتر، ولم يكن لدينا دليل قوى، لكن الآن أثبتت الدراسة الحديثة أن القراءة لأكثر من ساعة يومياً ترفع من فرص الإصابة بقصر النظر فى فترة المراهقة.

وأضاف الباحثون أن منع قصر النظر لا يقلل فقط الحاجة إلى تصحيح الرؤية، ولكن أيضا يمنع احتمال الإصابة بالعمى وأمراض العيون فى وقت لاحق من الحياة.