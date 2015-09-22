الرضاعة الطبيعية تعزز مناعة الطفل وتحمى جهازه الهضمى

توالى العديد من الأبحاث للتأكيد على فوائد الرضاعة الطبيعة، وكشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، أن البروتين الموجود فى حليب الثدى قد يحمى حديثى الولادة من أمراض الجهاز الهضمى.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، أن حليب الأم يحتوى على بروتين “neuregulin-4 NRG4”، والذى يمكن أن يساعد فى منع الأضرار الناجمة عن مرض بالجهاز الهضمى يدعى "ناخر الأمعاء" (NEC).

وأشار الباحث الرئيسى مارك فراى، من مستشفى الأطفال بلوس أنجلوس، إلى أن البروتين الموجود فى حليب الثدى، يقى من تهتك الأمعاء بطريقة مذهلة.

وتأكيداً لنتائج الدراسة، لاحظ الباحثون أن الأطفال الذين يصابون بمرض “NEC”، 30 فى المئة منهم يموتون من تلك المتلازمة، والباقون على قيد الحياة منهم قد يواجهون عواقب وخيمة، مثل إزالة جزء من الأمعاء، وقد يعتمدون على التغذية الوريدية “IV”.

وقال الباحثون من مستشفى الأطفال فى لوس انجليس إن حليب الأم يمكنه حماية الأطفال ضد هذه الحالة الخطيرة، مضيفين أن التغذية الخاطئة هى أحد عوامل الخطر المعروفة والمسببة لتلك المتلازمة ”NEC”.