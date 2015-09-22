لمرضى السكر.. تقليل الكولسترول يحميك من الغرغرينا وبتر الأطراف

كشفت دراسة حديثة نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، عن أن انخفاض الكولسترول يقلل من تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكرى، وهذا بدوره يمنع العمى وبتر الأطراف.

وأوضح الباحثون أن أدوية خفض الكولسترول تعمل على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية بين مرضى السكرى من النوع 2، إضافة إلى أنها قد تساعد أيضًا فى الحماية من الأضرار المرتبطة بمرض السكرى التى يمكن أن تؤدى إلى العمى وبتر الأطراف.

ووجد الباحثون بقيادة مؤلف الدراسة بورج نورديسجارد، كبير الأطباء فى الكيمياء الحيوية فى مستشفى جامعة كوبنهاجن الدنماركية، أن الأشخاص الذين استخدموا العقاقير المخفضة للكولسترول كانوا 34٪ أقل عرضة للإصابة بتلف الأعصاب الناتج عن السكرى و40٪ أقل عرضة للإصابة بالعمى.

وأكد الباحثون أن هؤلاء المرضى أيضًا قد انخفض لديهم خطر الإصابة بالغرغرينا بنسبة 12% من أولئك الذين لم يتناولوا العقاقير المخفضة للكولسترول.

وأضاف الباحثون أن أدوية خفض الكولسترول خاصة التى تسمى أدوية "الستاتين"، لها تأثيرات مضادة للالتهابات، كما أنها قد تبطئ تطور أمراض الأوعية الدموية الدقيقة فى العين أو الكلى.