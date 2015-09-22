أخبار عاجلة

مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأطباق والملاعق الكبيرة على السفرة تدفعك لتناول المزيد من الطعام

Google+ Print
الأطباق والملاعق الكبيرة على السفرة تدفعك لتناول المزيد من الطعام الأطباق والملاعق الكبيرة على السفرة تدفعك لتناول المزيد من الطعام
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن أدوات المائدة كبيرة الحجم مثل الملاعق الكبيرة والأطباق، قد تدفع الأشخاص نحو استهلاك المزيد من الطعام، أكثر من حاجتهم الفعلية له.

وأوضح الباحثون أن التخلص من أدوات المائدة الكبيرة واستخدام أطباق صغيرة الحجم أو عادية، يساعد فى خفض معدلات الاستهلاك بواقع 16% بقيمة 279 سعرًا حراريًا.

وحذر الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، من الإفراط فى تناول الطعام لأنه يزيد من فرص الإصابة بالسمنة وبالتالى ترفع من مخاطر أمراض القلب والسكر والسرطان، التى تعد فى مقدمة الأسباب الرئيسية لمشاكل الصحة والموت مبكرًا.

وأشار الباحثون بقيادة الدكتور الباحث جاريث هوندا، إلى أن أدوات المائدة كبيرة الحجم تدفع نحو تناول المزيد من الطعام، دون وجود حاجة حقيقية لتناوله.

وأضاف هوندا أنه يمكنك تجنب الإفراط فى تناول الطعام عن طريق الحد من أحجام أدوات المائدة، وهذا بدوره يقلل من كمية السعرات الحرارية المستهلكة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365