الأطباق والملاعق الكبيرة على السفرة تدفعك لتناول المزيد من الطعام

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن أدوات المائدة كبيرة الحجم مثل الملاعق الكبيرة والأطباق، قد تدفع الأشخاص نحو استهلاك المزيد من الطعام، أكثر من حاجتهم الفعلية له.

وأوضح الباحثون أن التخلص من أدوات المائدة الكبيرة واستخدام أطباق صغيرة الحجم أو عادية، يساعد فى خفض معدلات الاستهلاك بواقع 16% بقيمة 279 سعرًا حراريًا.

وحذر الباحثون عبر الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، من الإفراط فى تناول الطعام لأنه يزيد من فرص الإصابة بالسمنة وبالتالى ترفع من مخاطر أمراض القلب والسكر والسرطان، التى تعد فى مقدمة الأسباب الرئيسية لمشاكل الصحة والموت مبكرًا.

وأشار الباحثون بقيادة الدكتور الباحث جاريث هوندا، إلى أن أدوات المائدة كبيرة الحجم تدفع نحو تناول المزيد من الطعام، دون وجود حاجة حقيقية لتناوله.

وأضاف هوندا أنه يمكنك تجنب الإفراط فى تناول الطعام عن طريق الحد من أحجام أدوات المائدة، وهذا بدوره يقلل من كمية السعرات الحرارية المستهلكة.