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وكيلة التعليم بكفر الشيخ: بدء الدراسة بمدرسة المتفوقين

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وكيلة التعليم بكفر الشيخ: بدء الدراسة بمدرسة المتفوقين وكيلة التعليم بكفر الشيخ: بدء الدراسة بمدرسة المتفوقين
قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن مدرسة المتفوقين انتهت من استعدادها لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد ولا صحة لما تردد عن تأجيل الدراسة بها للعام القادم، مؤكدة أنه تم الانتهاء من مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ فى زمن قياسى خلال 7 أشهر فقط برغم أن الوقت المحدد لها تسليمها عام كامل.

وأضافت منى مصطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما يميز المدرسة احتوائها على أحدث المعامل التى تتيح للطلاب إجراء التجارب المتعددة التى تتميز بها هذه النوعية من المدارس التى تضم الطلاب المتميزين وتعمل الدولة على تأهيلهم ليكونوا فى مصاف العلماء مشيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتابع التقارير الصادرة عن هذه المدرس لأن إنشاء تلك المدارس بناء على تعليماته.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إلى أنه تم استحداث إدارة جديدة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ تحت مسمى إدارة التوجيه الفنى برئاسة أحمد فوده مدير عام التعليم العام بالمدرية.

ومن جانبه قال أحمد فوده مدير العام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الكوادر التعليمية التى ستعمل بالمدرسة تم اختيارها مركزيا من الوزارة بعد اجتيازهم اختبارات ذات معايير رفيعة مما سينعكس أثره على العملية التعليمية.

وأضاف أحمد فودة، أن الهدف من إنشاء ادارة إدارة التوجيه الفنى هو التكامل بين دور الإدارة فى المتابعة الفنية للموجهين وتوضيح مواطن القصور فى أداء التوجيهات وتقديمها للتوجيه المختص الذى بدوره سيقوم بتصويب الخلل.

وأكد الدكتور حسام الجديلى مدير المدرسة أن الدراسة بالمدرسة ستسير وفق نظام محدد لإعداد طالب عالم مشيرا إلى أن طريقة الدراسة وتنسيقها يختلف شكلا ومضمونا عما هو متعارف عليه موضحا أن قد فازت بالمركز الأول على مستوى العالم بهذه المشاريع التى نفذها الطلاب وأن الدولة تهدف لتشجيع الطلاب لإنجاز مشاريعهم.

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