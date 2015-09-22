بالصور.. إعادة ترميم وصيانة مدرسة تزمنت الابتدائية بنات ببنى سويف

فى استجابة سريعة لما نشرة "اليوم السابع" فى العدد الورقى وعلى الموقع الإلكترونى تحت عنوان "البنات بتخاف تخش دورات المياه المدرسية بسبب السقف".. المسئولون نسوا مدرسة "تزمنت الابتدائية بنات".. والمبانى المتهالكة تهدد أرواح التلاميذ.. والفصول جحور مظلمة، وذلك ضمن ملف مدارس مصر الخربانة.

بدأت أعمال الصيانة والترميم بمدرسة تزمنت الشرقية الابتدائية بنات والتى تنفذها محافظة بنى سويف مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

حيث يجرى حاليا بناء 10 دورات مياه جديدة للطالبات بعد شكاوى أولياء الأمور من خطورة دورة المياه القديمة المسقوفة بالأخشاب، بالإضافة إلى ترميم الفصول وإعادة الدهانات الكاملة لفصول المدرسة والمبنى الخارجى وتوصيلات الكهرباء ودهانات النوافذ والأبواب.

وكان اليوم السابع قد نشر فى ملف مدارس مصر الخربانة شكاوى أولياء أمور طالبات المدرسة من سوء حالة دورات المياه، وكذلك تهالك المبنى والذى يرجع تاريخه إلى عام 1956، وخوف الأهالى من حدوث كارثة لو انهار المبنى على الطالبات لا قدر الله.

وفى يوم نشر الملف فى العدد الورقى لليوم السابع قرر المستشار محمد سليم محافظ الإقليم إعادة صيانة وترميم المدرسة فوراً وسرعة الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسى الجديد.



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استمرار الدهانات داخل الفصول



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أعمال الدهانات على قدم وساق



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إنشاء 10 دورات مياه جديدة



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توصيلات مياه جديدة



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دورات مياه جديدة بدلا من الدورات القديمة



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استمرار أعمال الصيانة لمبانى المدرسة



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دهانات نوافذ الفصول وتركيب الزجاج



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ترميم السلالم التى كانت متهالكة



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أعمال الدهانات فى طرقات المدرسة



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الانتهاء من ترميمات الفصول



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استمرار العمل لسرعة تسليم المدرسة قبل اليوم الدراسى